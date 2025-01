«Detective George»: Neuer Nespresso-Werbespot mit George Clooney

Starbesetzung im Nespresso–Spot

Die Geschädigte in dem mysteriösen Clip: eine reiche Erbin, gespielt von Camille Cottin (46). Ihre Kaffeekapseln wurden geraubt – ein Fall für «Detective George». Die französische Schauspielerin hat bereits in einem früheren Nespresso–Spot mitgespielt und kennt sich daher in der Materie bestens aus. Aber auch das elegante Krimi–Genre ist ihr vertraut: Erst kürzlich spielte sie im Poirot–Krimi «A Haunting in Venice» (2023).