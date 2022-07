Detlef D! Soost bricht sich Gelenkknochen im Fuss

Detlef D! Soost (52) muss gezwungenermassen eine Pause einlegen. Wie der Choreograf bei Instagram zeigt, hat er sich eine Verletzung am linken Fuss zugezogen. In seiner dazugehörigen Story erklärt er, dass er einen «Gelenkknochen-Doppelbruch» habe. Deshalb würden seine anstehenden Eventwochen in einem Club auf Fuerteventura ausfallen - sein Team würde ihn ersetzen. Die Verletzung sei die Folge eines Ausflugs mit Rollerblades.