Detlef D! Soost erlitt vier Schlaganfälle in einem Jahr

Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung: Das Paar, das eine gemeinsame 2010 geborene Tochter hat, hat wieder zusammengefunden. Trotz räumlicher Trennung arbeiten sie intensiv an ihrer Beziehung und wollen sowohl als Liebespaar als auch als Eltern für ihre gemeinsame Tochter ein starkes Team sein. «Die Liebe ist stärker als alles andere», so Soost.