Detlef D! Soost erlitt vier Schlaganfälle in einem Jahr

Detlef D! Soost (55) hat erstmals öffentlich über eine schwerwiegende gesundheitliche Krise gesprochen, die er in den vergangenen Jahren erlebt hat: Der Moderator und Tanzcoach erlitt 2024 insgesamt vier Schlaganfälle, wie er nun im Interview mit der «Bild»–Zeitung offenbarte.
Die Diagnose erfolgte nach akuten Sehstörungen während eines Urlaubs in Rom: «Ich habe morgens auf dem linken Auge nichts mehr gesehen», erinnert sich Soost. Er erkannte seine eigene Hand im Spiegel nicht mehr, litt unter Schwindel.
Schockierende Gewissheit nach MRT
Nach Untersuchungen in Berlin brachte ein MRT die schockierende Gewissheit: Soost hatte innerhalb kürzester Zeit einen schweren und drei kleinere Schlaganfälle erlitten. Die Ursache sei genetisch bedingt; auch sein Vater verstarb früh nach ähnlichen gesundheitlichen Problemen. Für Detlef war dies ein Weckruf: «Das wird bei mir nicht passieren, ich werde 100 Jahre alt.»
Es war nicht die erste Warnung seines Körpers. Bereits 2019, während seiner Teilnahme bei «Dancing on Ice», versagte sein Herz fast vollständig – die Pumpleistung betrug nur noch neun Prozent. Jahrelanger Stress und verschleppte Infektionen forderten ihren Tribut. Heute reflektiert er: «Ich dachte immer, ich würde ewig 20 bleiben. Ich bin eine Maschine, kann alles. Nee, das kannst du nicht.»
Sein neues Lebensmotto ist geprägt von Achtsamkeit statt blindem Aktionismus: Er nimmt seine Medikamente konsequent, meidet unnötigen Stress und hört auf die Signale seines Körpers. Wahre Stärke, so habe er gelernt, liegt nicht im Dauer–Vollgas, sondern darin, rechtzeitig den Fuss vom Pedal zu nehmen.
Detlef D! Soost spricht über Ehekrise
Auch privat glich das Leben des TV–Stars zuletzt einer Achterbahnfahrt. Nach einer schweren Krise im Jahr 2025 schien das Ende seiner Ehe mit Kate Hall (42) bereits besiegelt. «Im Januar 2026 hatten wir endgültig beschlossen, getrennte Wege zu gehen», gesteht er im «Bild»–Interview.
Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung: Das Paar, das eine gemeinsame 2010 geborene Tochter hat, hat wieder zusammengefunden. Trotz räumlicher Trennung arbeiten sie intensiv an ihrer Beziehung und wollen sowohl als Liebespaar als auch als Eltern für ihre gemeinsame Tochter ein starkes Team sein. «Die Liebe ist stärker als alles andere», so Soost.