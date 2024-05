Detlef D! Soost sendet Liebeserklärung an Ehefrau Kate Hall

Detlef D! Soosts (53) Ehefrau Kate Hall (41) hält ihm den Rücken frei. Seit Februar kämpft der Choreograf bei «Let's Dance» um den Titel des «Dancing Stars» und hat es bis in Finale geschafft. Am 24. Mai muss er sein Können ein letztes Mal unter Beweis stellen – und kann sich dabei immer auf seine Liebste verlassen. Jetzt nahm Soost ihren Geburtstag zum Anlass, um seiner Frau eine Liebeserklärung zu senden. «Den Weg des Lebens mit dir gemeinsam zu beschreiten, ist das grösste Geschenk für mich», schwärmte er in einem Beitrag auf Instagram.