Detlef Soost und Kate Hall: Das haben sie aus ihrer Ehekrise gelernt

Weiterhin räumlich getrennt

Doch die beiden konnten ihre Ehe retten. «Das Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir den langweiligen Alltag miteinander aussparen», erzählt Soost über die Veränderungen seit der Krise. «Wir gönnen uns weiterhin zwei Wohnungen und teilen nur die schönen Momente.» Das Paar habe viele «tolle Sachen gemacht im Dezember», dazu gehörten ein Zirkusbesuch oder ein schickes Essen. Doch: «Es gab auch Abende, die wir dann getrennt voneinander verbracht haben – und das war völlig okay.»