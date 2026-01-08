Detlef Soost und Kate Hall: Das haben sie aus ihrer Ehekrise gelernt

Choreograf Detlef Soost (55) und Sängerin und Vocalcoach Kate Hall (42) haben vor rund einem Jahr eine Beziehungspause eingelegt. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist und eine gemeinsame Tochter hat, habe die Entscheidung Anfang Januar 2025 getroffen, blicken beide im Interview mit der «Bild»–Zeitung zurück.
«Ich glaube, dass sich unser romantisches Wir im Alltag verloren hat», erklärt Soost über die Gründe für die Pause. «Wir hatten beruflich so viel miteinander gemacht. Dann kam man nach Hause, redete über den Job, aber wusste sowieso schon alles darüber.» Beide hätten gespürt, «dass uns ein längerer Abstand guttun würde», sagt Hall. «Auf beiden Seiten musste etwas aufgeräumt werden.»
Weiterhin räumlich getrennt
Doch die beiden konnten ihre Ehe retten. «Das Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir den langweiligen Alltag miteinander aussparen», erzählt Soost über die Veränderungen seit der Krise. «Wir gönnen uns weiterhin zwei Wohnungen und teilen nur die schönen Momente.» Das Paar habe viele «tolle Sachen gemacht im Dezember», dazu gehörten ein Zirkusbesuch oder ein schickes Essen. Doch: «Es gab auch Abende, die wir dann getrennt voneinander verbracht haben – und das war völlig okay.»
Bei der gemeinsamen Arbeit an einem Onlineprogramm hätten sie zudem gemerkt, «wie gute Freunde wir eigentlich sind», erklärt der Fitnesscoach. Diese Freundschaft sei die Basis der Beziehung. Und die beiden hätten sich wieder getraut, «ehrlich zu kommunizieren – auch wenn es wehtut. Danach ist es erlösend.» Zudem sei die Romantik in die Beziehung zurückgekehrt.