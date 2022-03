«Deuces Are Wild»-Show: Aerosmith rocken ab Sommer wieder in Las Vegas

Wieder zusammen, was zusammengehört: Aerosmith haben bekanntgegeben, ab diesem Juni und bis Dezember 2022 erneut die Lichterstadt Las Vegas zu rocken. Dann kehrt ihre «Deuces Are Wild»-Show in das MGM Park Theatre zurück, wo die US-Band um Sänger Steven Tyler (73) bereits 2019 und 2020 zusammen knapp 50 Gigs spielte.