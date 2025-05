Deutsch-französischer Dokumentarfilmer Marcel Ophüls ist tot

1989 wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet

Ophüls beschäftigte sich immer wieder mit Konflikten in Dokumentarfilmen, darunter «A Sense of Loss» über den Nordirlandkonflikt, «The Memory of Justice» über Kriegsgräueltaten, «The Troubles We've Seen» über Kriegsberichterstattung, gedreht in Sarajevo während der Belagerung, und «Novembertage», in dem er Ostdeutsche über den Fall des Kommunismus und die Wiedervereinigung interviewte. Für seinen Dokumentarfilm «Hôtel Terminus: Zeit und Leben des Klaus Barbie» über den Nazi–Kriegsverbrecher erhielt Ophüls 1989 einen Oscar für den besten Dokumentarfilm.