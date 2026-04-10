Deutsche Album-Charts: BTS zurück an der Spitze

Nach einer knapp vierjährigen Auszeit, in der sie ihren Militär– bzw. Zivildienst absolvierten, meldeten sich BTS kürzlich mit «Arirang» zurück – ihrem ersten Album seit fast sechs Jahren. Mit dem neuen Liedmaterial befinden sie sich auch auf grosser Tour. Für Deutschland sind derzeit zwei Konzerte geplant: Am 11. und 12. Juli 2026 spielen sie in der Allianz Arena in München.