Deutsche Band Alphaville geht gegen Trump vor

Die deutsche Popband Alphaville wehrt sich entschieden dagegen, dass Donald Trump (79) ihren Welthit «Forever Young» verwendet. Der US–Präsident hatte auf seiner Social–Media–Plattform Truth Social ein durch künstliche Intelligenz erstelltes Video geteilt, das seinen Alterungsprozess von der Kindheit bis in die Gegenwart im Zeitraffer zeigt. Untermalt wurde dieser Clip ohne Genehmigung der Urheber mit der melancholischen Hymne der Band aus Münster.