Deutsche Charts: Ballermann-Hit «Layla» zum dritten Mal auf Platz eins

Ein Ballermann-Hit belegt bereits seit drei Wochen den ersten Platz der Deutschen Single-Charts. DJ Robin & Schürze mit «Layla» verteidigen als Spitzenreiter der letzten beiden Wochen souverän ihren ersten Platz, wie GfK Entertainment am Freitag (8. Juli) bekannt gegeben hat. Dahinter reihen sich «Beautiful Girl» von Luciano (28), Domiziana mit «Ohne Benzin» und Liaze mit «Paradise» ein. Kate Bushs (63) «Running Up That Hill» klettert von der Sechs auf die Fünf.