Deutsche Charts: Erstmals ein britischer Rapper an der Spitze

Bruno Mars gleich zweimal in der Top 5 der Singlecharts

In den Single–Charts freuen sich die Blackpink–Sängerin Rosé (27) und Bruno Mars (39) eine weitere Woche über den ersten Platz mit ihrem Song «APT.». Dahinter folgt der deutsche Rapper Reezy (29), der mit «Sabía Que No» von dem dritten Platz in der letzten Woche nun auf den zweiten klettern konnte. Ein weitaus grösserer Sprung von Platz 34 auf den dritten Platz ist dem bayerischen Liedermacher Oimara mit «Wackelkontakt» gelungen. Die US–amerikanische Sängerin Gracie Abrams (25) steht wie letzte Woche erneut mit «That's So True» auf dem vierten Platz, genauso wie Lady Gaga (38) und Bruno Mars mit «Die With A Smile» weiterhin den fünften belegen.