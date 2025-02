Deutsche im Reisefieber: Was sie lieben und fürchten

Wohin zieht es die Urlauber?

Das europäische Ausland steht dabei hoch im Kurs – 41 Prozent der deutschen Reisenden verbringen ihren Urlaub am liebsten bei den europäischen Nachbarn, allen voran in Spanien. Das Land war 2023 das beliebteste Reiseziel der Deutschen innerhalb der EU. Etwa ein Drittel (29 Prozent) der Urlauber bleibt lieber in heimischen Gefilden und erkundet die vielfältigen Regionen Deutschlands. Nur 12 Prozent der Befragten zieht es regelmässig in Länder ausserhalb Europas.