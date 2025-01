Deutsche nehmen Adipositas ernst, kennen aber selten die Ursachen

Wie erkennt man Adipositas?

Unkenntnis liegt übrigens auch oft bei der Definition von Adipositas vor. Ein Indikator, den jeder selbst bestimmen kann, ist der Body–Mass–Index (BMI). Wer sein Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergrösse in Meter teilt – also z.B. 85 kg durch 1,75 x 1,75 Meter – erhält den jeweiligen BMI–Wert, im Beispiel also 27,75. Übergewicht beginnt bei einem BMI von 25, Adipositas ab 30. Jedoch vernachlässigt dieser Wert, dass das Gewicht auch durch Muskeln entsteht, während für die Adipositas vor allem das Körperfett relevant ist. Hier dient der Bauchumfang als weiterer Hinweis: Bei Frauen gilt er ab 80 Zentimetern als zu hoch, bei Männern ab 92 Zentimetern.