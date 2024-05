Deutsche Prime-Video-Serie «Maxton Hall» bekommt zweite Staffel

Herbig–Matten und Hardung werden für die zweite Staffel, die auf dem zweiten Buch «Save You» basieren wird, in ihre Rollen zurückkehren. Die UFA Fiction produziert erneut. «‹Maxton Hall – Die Welt zwischen uns› erzählt eine universelle Geschichte von der Liebe zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten», die weltweit Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann gezogen habe, wird Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios für Prime Video, in der Mitteilung zitiert. Man könne es kaum erwarten, in die Produktion der zweiten Staffel zu gehen, um die Geschichte weiterzuerzählen.