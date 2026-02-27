Deutscher ESC-Vorentscheid 2026: Die Acts im Check

Sarah Engels

Es ist der wohl bekannteste Name unter den Vorentscheid–Acts: Sarah Engels (33) will mit «Fire» zum ESC. Der Titel handelt von innerer Stärke, Selbstbestimmung und dem Mut, sich von Belastendem zu lösen und eigene Grenzen zu setzen. «In dem Song geht es darum, dass man sich als Frau aus einer toxischen Situation befreit», sagte Engels Mitte Februar im Gespräch mit spot on news. «Ich glaube, gerade wir Frauen kennen das Gefühl, sich selbst zu verlieren. [...] Und dann findet man das innere Feuer wieder und die ganze Kraft und Energie kann sprudeln.» Bekannt wurde Engels 2011 durch ihre Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar», wo sie mit ihrer Final–Single «Call My Name» Platz zwei der Charts erreichte und für den Echo nominiert wurde. Seither hat sie sich als vielseitige Künstlerin etabliert – als Sängerin, Musicaldarstellerin und TV–Persönlichkeit. Mit ihrem 2025 erschienenen Album «Strong Girls Club», das erstmals auch englischsprachige Songs enthält, schlägt Engels ein neues Kapitel auf.