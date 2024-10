Deutscher ESC-Vorentscheid mit Stefan Raab: Vier Live-Shows kommen

Der ins Fernsehen zurückgekehrte Moderator Stefan Raab kann bekanntermassen auf eine lange und erfolgreiche ESC–Geschichte zurückblicken. So wurde 2010 in der Castingshow «Unser Star für Oslo» die spätere ESC–Siegerin Lena Meyer–Landrut (33) entdeckt, die mit «Satellite» in Norwegen den ersten deutschen Sieg seit Nicole (60) 1982 und den zweiten Sieg überhaupt für Deutschland holte.