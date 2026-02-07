Deutscher Fahnenträger: Leon Draisaitl strahlt bei Olympia-Zeremonie

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand ist in vollem Gange. Neben Tanzperformances und Gesangsdarbietungen stehen die Athletinnen und Athleten selbst im Fokus. Die deutsche Delegation durfte Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) als Fahnenträger anführen. Der NHL–Profi schwenkte die deutsche Flagge mit einem breiten Lächeln im Gesicht hin und her. Die übrigen Athelten hinter ihm jubelten dem Publikum mit Mini–Flaggen in der Hand zu. Alle trugen weite Ponchos in Deutschland–Farben.