Deutscher Fahnenträger: Leon Draisaitl strahlt bei Olympia-Zeremonie

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand ist in vollem Gange. Neben Tanzperformances und Gesangsdarbietungen stehen die Athletinnen und Athleten selbst im Fokus. Die deutsche Delegation durfte Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) als Fahnenträger anführen. Der NHL–Profi schwenkte die deutsche Flagge mit einem breiten Lächeln im Gesicht hin und her. Die übrigen Athelten hinter ihm jubelten dem Publikum mit Mini–Flaggen in der Hand zu. Alle trugen weite Ponchos in Deutschland–Farben.
Auf der Tribüne verfolgten Bundespräsident Frank–Walter (70) Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender (64) den Einlauf der Athleten. Zu zweit applaudierten sie den deutschen Sportlern sichtlich gut gelaunt. Ebenfalls anwesend waren Thomas Bach (72), Ehrenpräsident des Internationalen Olympischen Komitees, und seine Ehefrau Claudia.
Katharina Schmid trägt die Fahne in Predazzo
Statt einer gibt es in diesem Jahr gleich vier Eröffnungsfeiern. Während Leon Draisaitl in Mailand die Fahne tragen durfte, wurde Skispringerin Katharina Schmid in Predazzo die Ehre zuteil. Auch in Cortina und Livigno präsentierten sich die deutschen Sportler gut gelaunt.
Leon Draisaitl bestreitet mit der deutschen Mannschaft am 12. Februar das erste Gruppenspiel gegen Dänemark. Weitere Spiele folgen am 14. Februar gegen Lettland und am 15. Februar gegen die USA. Für Katharina Schmid (29) startet der Wettbewerb bereits am morgigen Samstag. Dann wird sie in Predazzo von der Schanze springen.