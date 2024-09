Deutscher Fernsehpreis 2024: Diese Promi-Damen setzten auf Hosen-Looks

«Grundsätzlich bin ich nicht so der Glitzer–Typ», erzählte die Moderatorin und Schauspielerin am roten Teppich im Gespräch mit spot on news. «Aber ich wollte vor allem etwas Bequemes. Das ist das, was ich in den letzten Jahren versuche, dass es vor allem gemütlich ist.» Es gebe sehr enge Kleider, «in denen man sich kaum bewegen kann», sagte die Moderatorin weiter. «Ich trage grundsätzlich lieber Hosen und versuche dann immer etwas zu finden, wo eine Hose mit dabei ist, und es trotzdem festlich genug ist für so einen Anlass. Das ist manchmal gar nicht so einfach.» Auch sonst setzte die Schauspielerin an dem Abend auf Bequemlichkeit: «Ich habe für später Sneaker mit, denn wenn ich erst einmal was getrunken habe, dann kann ich definitiv in diesen Schuhen nicht mehr laufen (lacht).»