Deutscher Fernsehpreis 2024: «Kaulitz & Kaulitz» ist nominiert

Das ZDF führt insgesamt das Nominierungsranking mit 30 Nennungen an, danach folgen die ARD mit 21 Nominierungen, RTL Deutschland mit 16 Nominierungen und Prime Video mit zehn. Sechs gehen an Disney+, jeweils vier an ProSiebenSat.1 und Netflix, je zwei an MagentaTV und WELT TV und eine an Warner.