Deutscher Fernsehpreis 2024: Mario Adorf wird mit Ehrenpreis gewürdigt

Adorf, der in seiner rund siebzigjährigen, internationalen Karriere über 200 Filme drehte und am 8. September seinen 94. Geburtstag feierte, wird den Ehrenpreis am Mittwoch (25. September) im Rahmen der TV–Gala (20:15 Uhr, Das Erste) überreicht bekommen. Als Ehrenpreisträger folgt er auf Michael Bully Herbig (56), der 2023 ausgezeichnet wurde. Durch die Preisverleihung in den Kölner MMC Studios führt erneut Moderatorin Barbara Schöneberger (50). Am Dienstag werden in der «Nacht der Kreativen» Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Einzelleistungen ausgezeichnet, die Verleihung moderiert Esther Sedlaczek (38).