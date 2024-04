Deutscher Fernsehpreis 2024: Termin und Jury bekannt

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 24. und 25. September in Köln verliehen. Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Diese 25. Ausgabe der Preisverleihung wird somit wieder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Die Trophäen «in den kreativen Gewerken» werden demnach am 24. September im Rahmen der «Nacht der Kreativen» in der Kölner Flora vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner «in den Werkkategorien» werden am 25. September in den MMC–Studios ausgezeichnet.