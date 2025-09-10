Deutscher Fernsehpreis 2025: Promipaare feiern besondere Debüts

«Wir sind glücklich»

Ende Januar 2025 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte um den TV–Koch und die Ex–Stuntfrau und ehemalige «Germany's next Topmodel»–Kandidatin gegeben. Beim Fernsehpreis schritten sie nun Arm in Arm über den Red Carpet. Höller wählte ein ärmelloses, hochgeschlossenes Kleid mit Tüllrock, ihr Partner kam dem Black–Tie–Dresscode entsprechend im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte. «Ich finde den Dresscode gut, weil ich elegante Kleidung immer sehr passend finde für so einen Anlass», erklärte die 38–Jährige im Gespräch mit spot on news. «Ich bin oft froh, wenn es Vorgaben gibt, weil einige Männer sich nicht so zu kleiden wissen, aber ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt in meiner Kreativität, wir Männer schauen alle gleich aus», warf Trettl ein. «Aber in Wahrheit ist es natürlich viel wichtiger, dass die Frauen rausstechen. Wir Männer geben ihnen die Bühne, die sie verdienen.»