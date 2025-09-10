Deutscher Fernsehpreis 2025: Promipaare feiern besondere Debüts

Der Deutsche Fernsehpreis lockte am Mittwochabend erneut zahlreiche Promis in die Kölner MMC Studios. Den roten Teppich der Preisverleihung nutzten einige Paare, um sich erstmals gemeinsam als (Ehe–)Paar dem Blitzlichtgewitter zu stellen. Allen voran Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38).
«Wir sind glücklich»
Ende Januar 2025 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte um den TV–Koch und die Ex–Stuntfrau und ehemalige «Germany's next Topmodel»–Kandidatin gegeben. Beim Fernsehpreis schritten sie nun Arm in Arm über den Red Carpet. Höller wählte ein ärmelloses, hochgeschlossenes Kleid mit Tüllrock, ihr Partner kam dem Black–Tie–Dresscode entsprechend im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte. «Ich finde den Dresscode gut, weil ich elegante Kleidung immer sehr passend finde für so einen Anlass», erklärte die 38–Jährige im Gespräch mit spot on news. «Ich bin oft froh, wenn es Vorgaben gibt, weil einige Männer sich nicht so zu kleiden wissen, aber ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt in meiner Kreativität, wir Männer schauen alle gleich aus», warf Trettl ein. «Aber in Wahrheit ist es natürlich viel wichtiger, dass die Frauen rausstechen. Wir Männer geben ihnen die Bühne, die sie verdienen.»
«Es ist unser erster gemeinsamer Auftritt, unser erster roter Teppich zusammen», bestätigte Höller das Pärchendebüt. «Ich drehe morgen wieder ‹First Dates› hier in Köln, so konnten wir das verbinden,» fügte Trettl an. «Es ist ein Event, auf dem man viele Menschen trifft, die man das ganze Jahr nicht sieht, und deshalb dachte ich, bin ich mutig und gehe den Weg. Für mich ist ein roter Teppich doch immer etwas Aufregendes.» Nächstes Jahr wolle Höller «hier hinkommen, weil Roland und sein ‹First Dates›–Team nominiert sind».
«Wir sind glücklich», schwärmte Trettl über die Beziehung. «Wenn es so bleibt, ist alles gut. Der Plan ist, in der Gegenwart zu leben und nicht zu weit nach vorne zu blicken und den Moment zu geniessen.»
Lockere Looks für Bianca Heinicke und ihren Freund
Ebenso ihr Debüt auf einem roten Teppich feierten Social–Media–Star Bianca Heinicke (32, BibisBeautyPalace) und Partner Timothy Hill. Das Paar wählte eher legere Looks, die «unsere Persönlichkeiten widerspiegeln», verriet Heinicke, die in einem silbernen Hosenanzug und Sandalen erschien. «Ich habe heute was Lockeres, Sportliches gefühlt.» Es sei für ihn der erste Red Carpet «vor der Kamera» überhaupt, erklärt Hill. Der Lifecoach fühle sich wohl und habe «die schönste Begleitung». So eine schöne Veranstaltung zusammen zu erleben und die Künstlerszene zu unterstützen, sei der Grund für den gemeinsamen Auftritt, erzählte Heinicke.
Katja Burkard als verheiratete Frau
Kein Pärchendebüt, dafür die Premiere als Ehepaar feierten Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76). Sie sei mit ihrem «stattlich anerkannten Ehemann» da, freute sich die Moderatorin, die in einer schwarzen Robe erschien. Das Paar hatte Ende August nach 28 Jahren Beziehung geheiratet. «Wir haben immer gesagt, wenn das zweite Kind den Führerschein macht, heiraten wir – und sie hat morgen ihre Führerscheinprüfung. Also da gab es keine Ausrede mehr», erklärte Burkard über die späte Vermählung.
Die Hochzeit sei «sehr, sehr, sehr schön» gewesen, schwärmte das «Punkt 12»–Gesicht. Und tatsächlich fühle sich die Beziehung trotz all der gemeinsamen Jahre durch das Jawort jetzt auch anders an. «Es ist natürlich noch mal ein Commitment, es ist einfach sehr, sehr toll und noch mal ein bisschen next Level», so Burkard.