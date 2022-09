Deutscher Fernsehpreis: Cathy Hummels bezaubert in buntem Volant-Kleid

Deutscher Fernsehpreis für «Kampf der Realitystars»

Bei der Verleihung nahm sie überraschend den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Unterhaltung Reality» für die Show «Kampf der Realitystars» (RTLzwei) entgegen. Als Moderatorin des Formats erklärte sie tief berührt in einer kurzen Dankesrede: «Danke an alle, die diese grossartige Produktion möglich gemacht haben. Alle haben so viel Herz reingesteckt. Ich habe gerade schlottrige Knie, ich freu mich gerade so unfassbar. Danke, liebe Jury, eine grosse Ehre, danke an unsere Fans!»