Deutscher Fernsehpreis für «Let's Dance» und «Die Zweiflers»

Die von Esther Sedlaczek (38) moderierte «Nacht der Kreativen» am Dienstagabend (24.09.) in der Kölner Flora markierte den Auftakt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024. Die Preisträgerinnen und Preisträger nahmen ihre Auszeichnungen in den elf Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information entgegen.