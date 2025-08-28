Deutscher Fernsehpreis: Heidi Klum konkurriert mit Ehemann Tom Kaulitz

Heufer–Umlaufs Ratgebersendung «Experte für alles» (ProSieben) steht ebenfalls auf der Liste. In der Kategorie «Beste Comedy/Late Night» ist sie gegen «Die Anstalt – Freunde des Patriarchats» (ZDF) mit Max Uthoff und Claus von Wagner sowie Ina Müllers Dauerbrenner «Inas Nacht» (ARD) im Rennen. Aus dem Dunstkreis der beiden Entertainer stammt auch die Nominierung von Komiker Teddy Teclebrhan: Er ist in der Kategorie «Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung» für seine Präsentation von «Wer stiehlt mir die Show?» vorgeschlagen und tritt gegen Bastian Pastewka und Oliver Welke («Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!», ZDF) sowie Lutz van der Horst und Fabian Köster («heute–show spezial – Zwei Besserwessis im Osten», ZDF) an.