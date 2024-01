Deutscher Filmball 2024: Franziska Knuppe strahlt im Ballkleid-Traum

Model Franziska Knuppe (49) hat sich für den 48. Deutschen Filmball besonders in Schale geworfen. Die ärmellose Traumrobe in Blassrosa von Pronovias mit ausgestelltem Rockteil und Glitzer–Applikationen am Bustier–Oberteil wählte Knuppe bewusst, um dem Ball–Ambiente des Abends gerecht zu werden, wie sie am roten Teppich im Gespräch mit spot on news verriet. Damit ein Kleid in ihre Auswahl für ein festliches Event kommt, müsse sie sich darin «wohlfühlen, mich bewegen und mich hinsetzen können». Die Schleppe, die eigentlich zu ihrer Filmball–Robe gehöre, habe sie sich aus diesem Grund «für den Abend gespart».