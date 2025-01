Deutscher Filmball 2025: Erste Male und Wiederholungstäter in München

Zudem hoffe sie, dass sie jemanden zum Tanzen finde. «Ich tanze nämlich gerne, aber das ist so schwierig, unter Kollegen in meinem Alter jemanden zu finden, der auch so gerne tanzt. Und die, die es gerne machen, die sind dann schon belegt. Man bräuchte wieder so Kärtchen wie früher, wo man sich eintragen kann. Vielleicht muss man die Männer aber auch einfach auf die Tanzfläche ziehen, egal was kommt.» Dabei zeigte sich die Schauspielerin offen, was den Ausgang des Abends anbelangte. «München wird ab einem gewissen Zeitpunkt immer wild. Mein Mann kommt auch noch nach, der wird auch manchmal wild (lacht). Wir haben noch einen Tag länger hier, also können wir schon mal ausschlafen.» Falls sich der Kater dann doch bemerkbar macht, gibt es eine «wahnsinnig gute Kombi, die immer hilft», erklärte Schwarz. «Aspirin Komplex, ein hydrierendes Mittel und fettige Pommes, dann ist alles wieder gut.»