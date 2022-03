Deutscher Filmkomponist gewinnt Oscar: So freut sich Hans Zimmer

Zweiter Oscar

Zimmer, der in Frankfurt am Main zur Welt kam, lebt und arbeitet bereits seit langem in den USA. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er 1989 für den Film «Rain Man». 1995 wurde er für die Filmmusik zu «Der König der Löwen» mit einem ersten Oscar ausgezeichnet. Zwölf Mal war er bisher für den bedeutendsten Filmpreis der Welt nominiert. Einen Stern am «Hollywood Walk of Fame» hat er seit 2010.