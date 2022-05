Deutscher Filmpreis 2022: Zahlreiche Nominierungen für «Lieber Thomas»

Dicht auf den Fersen ist dem Streifen der deutsch-französische Spielfilm «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» (2022), in dem es um den Rechtsstreit eines rechtswidrig inhaftierten Guantanamo-Häftlings geht. Der Film ergatterte zehn Nominierungen. Das in der Nachkriegszeit angesiedelte österreichisch-deutsche Gefängnis- und Schwulendrama «Grosse Freiheit» (2021) hat immerhin noch acht Gewinnchancen. Beide Filme sind ebenfalls in den Hauptkategorien nominiert. Meltem Kaptan (41) und Franz Rogowski (36) könnten die Schauspielerpreise absahnen.