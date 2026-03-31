Deutscher Filmpreis 2026: «In die Sonne schauen» dominiert Nominierung

Bei den Oscars hatte es für die deutsche Einreichung «In die Sonne schauen» nicht zu einer Nominierung als internationaler Film gereicht. Dafür räumte der Film bei den Nominierungen für den Deutschen Filmpreis ab. Elf Mal ist das Werk über das Leben von vier Generationen von Frauen auf einem Hof in Sachsen–Anhalt im Rennen. Darunter ist neben der Hauptkategorie bester Spielfilm auch die beste Regie, bei der sich Mascha Schilinski Chancen ausrechnen kann. Dies gab die Deutsche Filmakademie am Dienstag (31. März) bekannt.