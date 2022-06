Deutscher Filmpreis: Roter Teppich mit dem Who's who deutscher Stars

Das Who's who der Medienlandschaft feiert am 24. Juni in Berlin. Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises kamen zahlreiche grosse Namen. Unter anderem Matthias Schweighöfer (41) und seine Partnerin Ruby O. Fee (26) dürften dabei mit ihrem lässig-eleganten Partnerlook besonders viele Blicke auf sich gezogen haben.