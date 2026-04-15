Deutscher Fussball-Bund startet eigenen Pay-TV-Sender DFB.TV

Der Deutsche Fussball–Bund (DFB) stellt sich medial breiter auf: Am 22. Mai 2026 startet mit DFB.TV der erste offizielle Sender in der Geschichte des Sportverbands. Der Kanal sendet 24 Stunden täglich und soll Fussballinhalte bündeln, die bisher entweder gar nicht übertragen wurden oder im Netz verstreut zu finden waren. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.