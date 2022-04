Deutscher NBA-Star Isaiah Hartenstein hat sich verlobt

NBA-Star Hartenstein spielt derzeit für die Los Angeles Clippers

Hartenstein ist der Sohn des ehemaligen deutschen Basketball-Profis und heutigen Trainers Florian Hartenstein (44) und kam in den USA zur Welt. Nach seinem Studium an der University of Oregon fasste er in den deutschen Profiligen als Center und Power Forward Fuss und wechselte 2017 zurück in die USA. Nach NBA-Stationen bei den Houston Rockets, den Denver Nuggets und den Cleveland Cavaliers spielt Hartenstein seit 2021 für die Los Angeles Clippers. Für die deutsche Nationalmannschaft streifte er sich bereits 19 Mal das Trikot über.