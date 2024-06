Deutscher NBA-Star Isaiah Hartenstein ist Vater geworden

Spielzeit bei den New York Knicks ist vorbei

Neben der neuen Rolle als Vater steht für Isaiah Hartenstein auch eine weitere Veränderung an. Sein 16–Millionen–Dollar–Vertrag bei den New York Knicks ist nur noch diese Spielzeit gültig. Ab Sommer wird er nach zwei Jahren bei der Mannschaft zunächst vertragslos sein. An Angeboten sollte es für den deutschen Nationalspieler, der zuletzt in den Play–offs eine starke Performance ablieferte, aber nicht mangeln.