Deutsches EM-Aus erzielt höchste TV-Quote seit einem Jahrzehnt

Nur das WM–Finale 2014 hatte bessere Quoten: Die EM–Niederlage der deutschen Fussball–Nationalmannschaft gegen Spanien hat am 5. Juli Millionen Zuschauer vor den Bildschirm gelockt. Wie der Branchendienst «DWDL» berichtete, schalteten allein in den Privathaushalten im Schnitt 26,13 Millionen Menschen das Fussballspiel im Ersten ein. Ausgenommen von diesen Zahlen ist gemeinschaftliches Schauen bei Public–Viewing–Events oder in Sportsbars – die eigentlichen Werte liegen also noch wesentlich höher.