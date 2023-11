«Deutsches Haus»: Alles rund um das Historiendrama

Darum geht es in «Deutsches Haus»

In den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders lebt die junge Eva Bruhns (Katharina Stark, 25), eine Übersetzerin für polnische Sprache, noch zuhause bei ihren Eltern. Diese führen in Frankfurt am Main das Restaurant «Deutsches Haus». Eva steht kurz vor der Hochzeit mit dem wohlhabenden Erben Jürgen Schoormann (Thomas Prenn, 29), als sie unvermittelt die Aufgabe erhält, am Landgericht Frankfurt als Dolmetscherin in einem Strafprozess zu arbeiten.