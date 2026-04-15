«Deutschland am Morgen»: RTL startet neues Nachrichtenmagazin im Mai

RTL und ntv bündeln ihr Morgenprogramm: Ab dem 4. Mai läuft auf beiden Sendern montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr das gemeinsame Nachrichtenmagazin «Deutschland am Morgen». Das gab RTL Deutschland am Mittwoch bekannt. Damit startet das Format rund einen Monat früher als zuletzt angekündigt.
«Deutschland am Morgen» ist Teil des Restrukturierungsprogramms «Shift 2026», mit dem RTL Deutschland zuletzt tiefgreifende Veränderungen angestossen hatte. Mit dem Start des neuen Formats werden die bisherigen Morgensendungen «Punkt 6», «Punkt 7» und «Punkt 8» eingestellt.
Drei neue Moderatoren–Duos
Gesendet wird künftig demnach aus dem neu eingerichteten, vollautomatisierten ntv–Studio. Drei Moderationspaare werden «Deutschland am Morgen» abwechselnd präsentieren: Die Hauptduos sind Sabrina Ilski mit Jörg Boecker sowie Sibylle Scharr mit Jan Malte Andresen. Ergänzt wird das Team durch Sarah Oswald und Daniel Fischer. Man habe drei Duos gefunden, die «journalistische Kompetenz, Glaubwürdigkeit und eine sympathische Moderation ideal vereinen», betont Susanne Althoff, die stellvertretende ntv–Chefredakteurin.
Ein bekannteres RTL–Gesicht sitzt damit neben einem aus der Nachrichtenwelt von ntv. Mit Andresen und Fischer sind zwei Moderatoren dabei, die aktuell noch für die «Punkt»–Morgensendungen vor der Kamera stehen. Ilski moderiert seit 2024 im Wechsel mit Katja Burkard für «Punkt 12». Scharr ist seit 2010 bei ntv, Boecker seit 2017 und Oswald präsentiert seit 2024 «ntv Service».
Die weiteren Moderatoren der «Punkt»–Sendungen Simon Beeck, Annett Möller und Angela Finger–Erben sind in der neuen Morgenschiene nicht mehr dabei. Vanessa Civiello hatte bereits in der vergangenen Woche ihren letzten Einsatz.
Nachrichten, Sport, Wetter und mehr
Inhaltlich wird «Deutschland am Morgen» laut Mitteilung Nachrichten, Sport, Wetter und Rubriken wie «Meinung am Morgen», «Gesund am Morgen» oder «Geld am Morgen» kombinieren, ergänzt durch Gästegespräche. In die «plattformübergreifende 360–Grad–Marke» sollen Social–Media–Inhalte laut dem Sender aktiv eingebunden werden.