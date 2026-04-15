«Deutschland am Morgen»: RTL startet neues Nachrichtenmagazin im Mai

Ein bekannteres RTL–Gesicht sitzt damit neben einem aus der Nachrichtenwelt von ntv. Mit Andresen und Fischer sind zwei Moderatoren dabei, die aktuell noch für die «Punkt»–Morgensendungen vor der Kamera stehen. Ilski moderiert seit 2024 im Wechsel mit Katja Burkard für «Punkt 12». Scharr ist seit 2010 bei ntv, Boecker seit 2017 und Oswald präsentiert seit 2024 «ntv Service».