Deutschland darf sich beim ESC schon im Halbfinale präsentieren

Mehr Chancen für die grössten ESC–Geldgeber und den Gastgeber?

Die Big Five sind die grössten Geldgeber des ESC. Es handelt sich um Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Sie sind – wie der Gastgeber – automatisch für das Finale gesetzt, was allerdings in den vergangenen Jahren dazu führte, dass sie sich im Gegensatz zu den übrigen Ländern nicht in den Halbfinalshows zeigen konnten. Womöglich war es auch dieser fehlenden TV–Präsenz geschuldet, dass die Vertreter dieser Länder oft auf den hinteren Rängen landeten. Der schwedische Ausrichter svt will das nun ändern und verkündete die fast schon revolutionäre Änderung: Die Big Five sowie Schweden werden auch in den beiden Halbfinalen in voller Länge live auftreten. Bisher wurden sie lediglich in kurzen Videos vorgestellt. Im ersten Halbfinale am 7. Mai treten damit ausser Konkurrenz Deutschland, Schweden und die Briten auf. Im zweiten Halbfinale am 9. Mai werden Frankreich, Italien und Spanien zu sehen sein.