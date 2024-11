«Deutschland grillt den Henssler»: Das steckt hinter der neuen Show

In der ersten Folge wird Fussballstar Aílton (51) mit Traditionskoch Stefan Schröder für Bremen antreten. Zudem vertritt sein in Greifswald geborener Fussballkollege Felix Kroos (33) mit Koch André Domke das Bundesland Mecklenburg–Vorpommern. Für Hamburg treten der Rapper Das Bo (48) und Klaus Moritz an. Im Duell Henssler gegen das Saarland wartet eine besondere Überraschung: Der in St. Ingbert geborene «Grill den Henssler»–Juror Christian Rach (67) tritt für sein Heimatland an und wird sich erstmals mit Kollege Henssler duellieren.