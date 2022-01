«Deutschland sucht den Superstar»: Diese Neuerungen bringt die Staffel

Das ist die neue Jury

Mit Dieter Bohlen fehlt eine feste Konstante der «DSDS»-Jury. Allerdings ist es für einen der neuen Juroren ebenfalls nicht das erste Mal am Jurypult der Castingshow. Florian Silbereisen (40) übernahm in der 17. Staffel in den Live-Shows den Platz des im Laufe der Staffel ausgeschlossenen Jurymitglieds Xavier Naidoo (50). Dabei schlug sich der Schlagerstar offenbar so gut, dass man ihm prompt 2022 einen festen Platz in der Jury anbot. Silbereisen ist sich der Herausforderung bewusst, wie er Anfang Januar der «Bild am Sonntag» verriet: «Ich weiss, was auf mich zukommt. [...] Jetzt muss die Sendung neu erfunden werden und sie muss neue Fans gewinnen.»