«Deutschland sucht den Superstar»: Drehstart für 21. Staffel verkündet

Das «Deutschland sucht den Superstar»–Logo hat für 2024 einen «optischen Refresh» bekommen. Der Sender verzichtet neuerdings auf das bekannte Oval und den Rahmen des Logos, was nun dem Original von «American Idol» mehr ähnelt. Damit wolle sich RTL «Freiraum in der Gestaltung, was zukünftige Marketingmassnahmen angeht», verschaffen.