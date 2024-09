«Deutschland sucht den Superstar»: Spannende Zahlen und Fakten

5. Der Dauer–Kandidat

Ein Kandidat versuchte immer wieder sein Glück in der Show: Menderes Bagci war 2002 erstmals dabei und nahm laut RTL insgesamt 15 Mal teil. Mehrere Male überstand er zumindest die erste Runde. Im April 2023 blickte er im Interview mit spot on news zurück: «Natürlich war der erste Recallzettel ein emotionaler Moment für mich. Nach so vielen Versuchen hatte ich es endlich geschafft. Man darf niemals aufgeben. Und natürlich erinnere ich mich gern an meinen Live–Auftritt in der Mottoshow am 31. März 2007 mit dem Song ‹Beat it›. Das war damals das Highlight.»