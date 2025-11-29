Deutschlands Weihnachtsmärkte: Hier lässt sich der Advent schön feiern

In der Adventszeit zeigen sich viele deutsche Städte von ihrer besten Seite. Festliche Weihnachtsmärkte schmücken die Strassen und Plätze und bieten Tradition und Gemütlichkeit. Es gibt einige, die besonders hervorstechen. Ein sehr aussergewöhnliches Wintererlebnis bietet etwa der Adventsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau. Eingerahmt von steilen Hügeln und einem rund 40 Meter hohen Viadukt, ist er einer der wohl bemerkenswertesten des Landes. Alles sieht aus wie auf einer idyllischen Postkarte, leider sind die Tickets längst ausverkauft. Hier einige ebenso bezaubernde Alternativen.