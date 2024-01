Devid Striesow und sein Sohn drehen «BACH - Eine Weihnachtsgeschichte»

Bis 6. März wird gedreht

Die Dreharbeiten zu dem Film über die Entstehung des bekannten Weihnachtsoratoriums haben am 24. Januar begonnen und sollen bis zum 6. März dauern. Gefilmt wird in Weimar, Buttstädt, Merseburg sowie Greillenstein und Horn in Österreich. Die Koproduktion von ARD Degeto, MDR, BR und ORF erzählt die Geschichte des Komponisten–Genies Johann Sebastian Bach (1685–1750) und eines seiner berühmtesten Werke, des Weihnachtsoratoriums. Neben Devid Striesow als Bach spielt Verena Altenberger (36) die Hauptrolle seiner zweiten Ehefrau Anna «Magdalena» Bach. Striesows Sohn Ludwig Simon ist auch im Film sein Sohn: Er verkörpert Emanuel Bach.