«Dexter: Resurrection»: Neil Patrick Harris überrascht mit neuem Look

Neil Patrick Harris (51) hat seine Kurzhaarfrisur für den «Dexter: Resurrection»–Dreh gegen einen neuen Look eingetauscht. Der Schauspieler wurde am Serienset in New York City mit dichtem, hellbraunem und hinten längerem Haar gesichtet. Auf weiteren Fotos ist auch Hauptdarsteller Michael C. Hall (54) zu sehen. Da sich Harris bei den Oscars vor wenigen Tagen noch mit seiner gewohnten Frisur zeigte, handelt es sich vermutlich nur um eine Perücke.