«Dexter»-Star Courtney Ford und Brandon Routh lassen sich scheiden

Gemeinsame Filmauftritte

Courtney Ford machte sich vor allem als Serienschauspielerin einen Namen. Durch ihre Rolle als Reporterin Christine Hill in der Krimiserie «Dexter» wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Dazu übernahm sie in den beliebten Sitcoms «The Big Bang Theory» und «How I Met Your Mother» kleinere Rollen. Ehemann Routh war neben seiner Hauptrolle in «Superman Returns» in der SciFi–Serie «Legends Tomorrow» zu sehen, in der auch Ford vier Jahre lang mitspielte. Einen weiteren gemeinsamen Auftritt hatten sie unter anderem in dem Drama «Missing William» (2011).