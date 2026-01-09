DFB-Frauen liefern den TV-Hit des Jahres 2025

«Tagesschau» ist Programmmarke Nummer eins

Betrachtet man allerdings nicht einzelne Sendungen, sondern die sogenannten Programmmarken – also die kombinierte Nutzung über TV und Streaming hinweg – ergibt sich ein anderes Bild: Die «Tagesschau» war 2025 das mit Abstand meistgenutzte Format Deutschlands. Mit einem Gesamtvolumen von über 1,23 Milliarden Stunden verwies das ARD–Nachrichtenformat die ZDFinfo–Dokumentationen und den «Tatort» auf die Plätze. Die erfolgreichste Einzelausstrahlung der «Tagesschau» lief am Wahlabend des 23. Februar und erreichte 11,097 Millionen Zuschauer – Rang vier der meistgesehenen Sendungen.